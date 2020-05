Calciomercato Juventus, la rivelazione dell’ex | Se chiama Ronaldo torna

Clamorosa dichiarazione del calciatore ex Juventus che apre al ritorno in bianconero: se lo chiama Cristiano Ronaldo è pronto a tornare

In questi giorni si sta decidendo il destino della Serie A. Ma nel frattempo le società italiane non restano con le mani in mano e si portano avanti con il calciomercato. Per la Juventus, arriva la candidatura di un calciatore che ha già giocato in bianconero. Se arriva la chiamata di Cristiano Ronaldo è pronto a tornare.

Calciomercato Juventus, clamorosa rivelazione di Felipe Melo: pronto a tornare in bianconero se chiama Ronaldo

Negli ultimi giorni ha tenuto banco l’accesa discussione tra Giorgio Chiellini, Mario Balotelli e Felipe Melo. Il Calciatore brasiliano non ha preso bene le parole del capitano della Juventus ed attraverso i social ha risposto duramente all’ex compagno di squadra. Ora però, arriva la clamorosa rivelazione del capitano del Palmeiras.

Infatti, in un’intervista ad ‘Ole’, Felipe Melo ha rivelato: “Se mi chiamano per giocare con Cristiano Ronaldo, ritorno. Il Barcellona voleva De Ligt, lo ha chiamato CR7 e ora è alla Juve”. Parole inaspettate quelle del calciatore ex Juventus, che dopo il litigo con Chiellini si è proposto di tornare a Torino. Bisognerà ora vedere anche la reazione del capitano juventino, qualora i bianconeri dovessero pensare al suo ritorno, come accoglierà l’ex compagno brasiliano. Difficile però, che Fabio Paratici possa puntare sul centrocampista ormai trentaseienne, poiché non sarebbe sicuramente in linea con i piani bianconeri, che negli ultimi anni hanno sempre puntato sui giovani.

