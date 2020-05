Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe vedere diverse clamorose novità: maxi scambio in vista con il Barcellona

La Juventus lavora senza sosta alla prossima stagione, con la riapertura del calciomercato estivo ormai vicina. In tal senso sembrerebbe prendere forma una clamorosa ipotesi di mercato sull’asse Barcellona-Torino: i due club sono pronti a portare avanti un vero e proprio affare shock. Tutti i possibili scenari ed i nomi in ballo.

Calciomercato Juventus, addio vicino: c’è l’ok di Pjanic e De Sciglio!

Secondo quanto riportato dal portale ‘Todofichajes’, l’asse di mercato tra Juventus e Barcellona si starebbe già scaldando in vista del calciomercato estivo. Dal club bianconero potrebbero partire due pedine di Sarri. Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, infatti, avrebbero già dato l’ok per trasferirsi al Barcellona in vista della stagione 2020/21. Una doppia cessione che consentirebbe l’avanzare di uno maxi scambio tra i club. Uno scambio di spessore che potrebbe includere anche Matthijs de Ligt. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, de Ligt in prestito

Il centrale olandese non sarebbe perfettamente a suo agio a Torino e, secondo il quotidiano spagnolo, potrebbe finire per vestire la maglia blaugrana. A sorprendere è la formula: si tratterebbe di un prestito biennale, con la Juventus che non intenderebbe perdere nell’immediato il cartellino di quello che viene considerato uno dei maggiori prospetti a livello mondiale. Il Barcellona potrebbe trattare su un eventuale opzione per l’acquisto ma non prima delle due stagioni.

In entrata Paratici vedrebbe garantiti innesti di spessore che aiuterebbero non poco Sarri nella corsa alla Champions League. Da Ivan Rakitic al grande ex Arturo Vidal, corteggiatissimo dall’Inter, fino ai cartellini di Umtiti e Semedo. Le due dirigenze potrebbero quindi portare avanti il maxi scambio dell’anno: le prossime settimane saranno già decisive per capire la fattibilità dell’affare.

S.C.