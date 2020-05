Il calciomercato potrebbe vedere un futuro a sorpresa per Massimiliano Allegri: offerta inattesa per l’ex Juventus

Il calcio italiano è ancora in attesa di un’eventuale ripresa dei campionati, per completare l’attuale stagione sospesa a causa del Coronavirus. D’altro canto, i club lavorano con largo anticipo alle operazioni di calciomercato in vista dell’estate. In tal senso, sembrerebbe delinearsi il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri: l’ex Juventus avrebbe deciso dove allenare il prossimo anno.

Calciomercato, ritorno Allegri: spunta la pista a sorpresa

Un’ipotesi nuova che arriva dalla Francia, precisamente da ‘Le10sport’ e legata al futuro di Massimiliano Allegri. L’Olympique Marsiglia e Villas-Boas sono pronti a dirsi addio. Dopo l’uscita del ds Zubizarreta, anche il tecnico portoghese sembrerebbe dunque ai saluti in vista del prossimo anno. Il club francese starebbe sondando diversi nomi per la successione. Da Eriksson e Genesio fino a Blanc, Montella e Valverde.

Tra questi vi sarebbe anche l’ex tecnico di Milan e Juventus ma la volontà di Allegri andrebbe a cozzare con eventuali sondaggi da parte del Marsiglia. L’allenatore toscano sarebbe infatti convinto di tutt’altra destinazione per il 2020/21, con la Premier League in cima ai suoi pensieri. In Ligue 1, invece, l’unica pista percorribile e che Allegri valuterebbe dovrebbe arrivare da Parigi, sponda Psg.

Una situazione da monitorare con il ‘Conte Max’ che pare quindi deciso a rientrare in panchina: il suo futuro però, salvo clamorosi sorprese, parlerà inglese.

S.C