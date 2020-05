Serie A, ripresa del campionato | Le parole di Spadafora

Le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora sulla ripresa dell’attività sportiva e del campionato italiano di Serie A

Intervenuto ai microfoni di ‘Rete4’, Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha parlato della ripresa dell’attività motoria nei centri sportivi e del campionato di Serie A.

Sullo sport in generale: “Il 18 tutti gli allenamenti degli sport di squadra, le regole sono sempre quelle di potersi allenare mantenendo le distanze, saranno pratiche diverse, almeno per queste prime due settimane. Tutto il mondo dello sport di base potrà riaprire dal 25 maggio anch’esso con i suoi protocolli”.

Sul calcio: “Il tema è che lunedì dovevano riprendere anche gli allenamenti sulla base di un protocollo che un mese fa mi è stato proposto da FIGC, Lega e Dal Pino. Oggi capiamo che hanno difficoltà ad attuare la loro proposta. Se la Federazione ritiene che non ci siano le condizioni per autoisolare tutta la squadra ce lo dicano, purché rispettino le regole minime. Ieri abbiamo visto sulla prima pagina di un quotidiano, il solito presidente furbetto che in barba alle regole avrebbe fatto svolgere allenamenti in maniera differente. Da parte mia c’è la massima disponibilità, non vedo perché, se tutto andasse bene, non si possa ripartire il 13 giugno”.

Su possibili cambiamenti alle regole: “Sicuramente con l’evoluzione che avremo coi prossimi 10 giorni, se la curva ce lo consentirà, ci sarà la nostra massima disponibilità a rivedere in maniera meno stringente la regola sulla quarantena per le squadre”.

