In esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Carlo Genta, giornalista di Radio24, sul dibattito ripresa della Serie A e sull’imminente ripartenza del calcio tedesco

In esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, il giornalista di Radio24, Carlo Genta ha rilasciato alcune dichiarazione sull’imminente ripartenza della Bundesliga e il possibile rammarico che rappresenta per il calcio italiano: “Il calcio tedesco ha trasformato una tragedia in un’opportunità, come Rummenigge ha spesso indicato. E la Bundes adesso diventerà un vero fenomeno mondiale, con tutti gli appassionati che guarderanno le partite. Se fossi un investitore, sarebbe il primo campionato che andrei a monitorare. Per il loro business sarà un’occasione incredibile. Al di là della politica, in Italia bisogna decidere cosa fare nella vita. Per la ripresa servirebbe responsabilità da parte di tutti, dai calciatori ai club. E’ questo il costo della ripresa, osservare delle regole ben precise come in Germania. E la politica, seppur controvoglia, ci ha detto che è possibile riprendere: adesso la palla passa ai calciatori, loro vogliono riprendere oppure no?”.

Serie A, Genta: “Ripresa o chiusura? Che qualcuno se ne assumi la responsabilità”

Intanto, i rischi per il campionato italiano aumentano con il passare dei giorni: “Se stiamo fermi ad aspettare che il rischio si azzeri, imbocchiamo una strada pericolosa – continua Genta – Chiuderemmo la bottega fino a quel momento, ma quando la riapriremmo, allora non ci sarà più nulla. Di questo passo, rischiamo che i giocatori più importanti del nostro movimento vadano all’estero, e la Serie A diventerebbe un campionato poverissimo”. Un temporeggiare che sta caratterizzando la politica dello stesso Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Sta portando avanti un pensiero demagogico e populista, quasi come se ci fosse una parte del nostro paese che desidera punire il calcio ed i calciatori perché guadagnano troppo”, spiega Genta.

“Spadafora continua a mettere paletti ed ostacoli per la ripresa del calcio italiano, disegnando un protocollo che allo stato attuale delle cose sembra dire: ‘Speriamo di riprendere, ma non voglio…’ – continua il giornalista di Radio24 – Spadafora non si assumerà mai la responsabilità di una non ripresa. Mi sembra chiaro, però, che la decisione debba appartenere all’alta politica, non a quella sportiva, come abbiamo visto in Germania con la Merkel e in Inghilterra con Johnson. Serve qualcuno che prenda una decisione definitiva. Se il suo Ministro dello Sport continua a ributtare la palla in tribuna, serve che Conte si assuma la responsabilità di una riapertura o di una chiusura del calcio”.

Infine, Genta chiude, ponendosi quello che a suo parere resta un grosso interrogativo ancora da sciogliere: “Resta da capire se tutte le componenti abbiano davvero voglia di riprendere. Se i club e i calciatori non vogliono ricominciare, allora, stiamo parlando del nulla”.

