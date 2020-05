Il Barcellona insiste per de Ligt: la Juventus, in cambio del difensore olandese, potrebbe chiedere ai blaugrana il connazionale de Jong

Asse caldissimo tra Juventus e Barcellona.Tanti giocatori in ballo tra le due società, che questa estate potrebbero concludere un maxi affare con uno sguardo particolare al bilancio e alle plusvalenze. Pjanic sembra diretto verso la Catalogna, nonostante il pressing anche di PSG e Manchester United. Insieme al bosniaco un altro nome caldo è quello di De Sciglio, mentre sul versante opposto la Juve insiste per Arthur e tiene viva la pista Todibo, senza dimenticare un ritorno di fiamma per Rakitic.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il piano di Paratici | Riscatto e scambio con Milik

Un vecchio pallino del Barça resta però Matthijs de Ligt, già nell’ultimo mercato estivo nei desideri della dirigenza blaugrana prima dell’entrata in scena della ‘Vecchia Signora’ e del sorpasso definitivo per l’olandese. Paratici a luglio si è assicurato il cartellino dell’ex Ajax per 85 milioni di euro, comprese le commissioni: il Barcellona non ha mai perso le speranze e in queste settimane ha riprovato l’offensiva al classe ’99. I campioni d’Italia hanno respinto sul nascere l’assalto per de Ligt, dichiarando incedibile il giocatore.

Calciomercato Juventus, de Ligt per de Jong: scambio clamoroso

Stessa dinamica verificatasi con un altro olandese, Frenkie de Jong, ex gemello ad Amsterdam di de Ligt. La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampista nell’affare Pjanic, incassando a sua volta un secco no da parte del Barça. Incedibile per i campioni di Spagna, appunto come de Ligt per i campioni d’Italia. Tra Juve e Barcellona c’è tanta carne al fuoco e non è da escludere a priori uno scenario clamoroso: che la dirigenza bianconera possa aprire ad una possibile dipartita di de Ligt da Torino soltanto in uno scambio con il connazionale de Jong. Quest’ultimo è stimato da tempi non sospetti da Fabio Paratici, che lo ha definito come il giocatore più simile a Pirlo della nuova generazione. Le valutazioni dei due nazionali orange coincidono, con de Jong che è stato pagato 75 milioni più 11 di bonus dal Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scelto l’erede di Pjanic | Via libera all’Inter per Tonali

Entrambe le società potrebbero essere tentate da quella che diventerebbe a tutti gli effetti l’operazione dell’estate, anche se per il momento Juve e Barça non hanno aperto ad un eventuale affare che vede direttamente coinvolti gli ex gioielli dell’Ajax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, svolta a sorpresa | Lascia la Juventus!

G.M.