Coronavirus, UFFICIALE: stagione annullata!

È stato ufficialmente cancellato il campionato di calcio di Cipro. La stessa Federcalcio fa sapere che il Governo non ha approvato il protocollo.

Mentre in Italia si lavora sulla ripartenza del calcio dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, a Cipro è stata ufficialmente chiusa la stagione. La Federcalcio cipriota ha infatti annullato l’attuale annata proprio a causa della pandemia che ha colpito il mondo. La stessa federazione ha infatti fatto sapere che il Governo non ha approvato il protocollo per la ripresa del torneo che così facendo volge al termine. Il punto principale ha riguardato la richiesta di quarantena per 14 dell’intera squadra in caso di positività di un giocatore o di un membro del team. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Coronavirus, fermo anche il campionato di Cipro: la decisione

La Federazione ha spiegato di non poter soddisfare tale richiesta di mettere in quarantena un’intera squadra in caso di una singola positività. Maggiori dettagli emergono dal comunicato ufficiale diramato dal sito della federcalcio di Cipro: “Il Consiglio di amministrazione del KOP nella riunione odierna, tenendo conto di tutte le questioni che sorgono a causa della situazione instabile creata dalla pandemia di COVID-19, ha preso la decisione finale in merito alla continuazione o meno dei campionati. Il Consiglio di amministrazione ha deciso la chiusura immediata del torneo di calcio di quest’anno 2019-2020 del CYTA A ‘Division Championship e la chiusura immediata della COCA COLA Cup 2019 – 2020 A’ e B ‘Categoria”.

Per quanto riguarda le coppe: “Nel contesto della nostra decisione di cui sopra, il Consiglio di amministrazione ha deciso in merito alla questione della rappresentanza del nostro paese nelle competizioni europee per la prossima stagione calcistica. In tali circostanze, è stato deciso che le squadre che ci rappresenteranno nei campionati europei di quest’anno saranno le quattro squadre che erano in cima alla classifica al momento della pausa, vale a dire Omonia Nicosia in Champions League e Anorthosis Famagosta, APOEL Nicosia e Apollon Limassol in Europa League. In questo modo, sarà possibile rappresentare il nostro Paese senza ostacoli nei Campionati Europei e allo stesso tempo le nostre squadre avranno l’opportunità di prepararsi in tempo”.

