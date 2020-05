Coronavirus, UFFICIALE il campionato riparte | La data della ripresa

Un altro campionato ha appena stabilito la data della ripresa: la lega l’ha annunciato in maniera ufficiale

Mentre in Italia e in altri importanti campionati europei si continua a discutere sulla data della ripresa del calcio, in altre leghe arrivano annunci ufficiali. In Russia, dove la curva dei contagi nelle ultime si è alzata, la Premier League – ovvero la massima divisione russa – ha comunicato che il 21 giugno riprenderà il campionato.