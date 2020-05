Calciomercato Milan, scelto il post Paqueta | Tutto sul portoghese

Il Milan pianifica quali saranno le mosse per la prossima sessione di calciomercato: per il post Paqueta tutto su un portoghese

Si avvicina la sessione estiva di calciomercato e le squadre di Serie A iniziano a lavorare alle mosse da effettuare. In casa Milan potrebbe partire una vera e propria rivoluzione, sia societaria che in campo. I rossoneri potrebbero veder partire il centrocampista brasiliano, Lucas Paqueta. Individuato già l’erede su cui puntare tutto, arriva dal Portogallo.

Calciomercato Milan, si insiste per Florentino Luis: è lui l’erede di Paqueta

Nella prossima stagione il Milan punta a riscattare le proprie prestazioni e tornare ad occupare i posti in cima alla Serie A. Per farlo però, serviranno molti cambiamenti ed investimenti mirati. Uno dei possibili partenti nella rosa rossonera sembrerebbe essere Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano approdato al Milan un anno fa, che non è mai riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità. Così, secondo quanto riportato dal sito portoghese ‘A Bola‘, in caso di partenza del numero 39 in mezzo al campo, il Milan sarebbe pronto a puntare tutto sul calciatore del Benfica, Florentino Luis. Cresciuto tra le fila della squadra portoghese, il centrocampista classe 1999 sarebbe finito da tempo nel mirino del club milanista.

Ma se prima i rossoneri puntavano al prestito come soluzione, se dovesse partire Paqueta il Milan sarebbe pronto ad investire su di lui, acquistandolo direttamente a titolo definitivo. La valutazione del Benfica per il giocatore sarebbe di circa 40 milioni, ma i rossoneri tenteranno sicuramente di ottenerlo ad un prezzo leggermente inferiore. Un acquisto che sarebbe in linea con l’idea di puntare sui giovani di Ivan Gazidis.

