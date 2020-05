Calciomercato, doccia gelata Juve | L’annuncio sul futuro

Tra i calciatori nel mirino della Juventus c’è anche Todibo, attualmente allo Schalke 04 ma di proprietà del Barcellona. Il difensore francese ha parlato del suo destino.

Si fa sempre più infuocato l’asse tra Juventus e Barcellona in vista della prossima finestra di calciomercato. I due club non stanno parlando solo di Pjanic e Arthur, ma in ballo ci sono molti altri nomi tra i quali anche quelli di Mattia De Sciglio e Jean-Clair Todibo che la società bianconera sta attentamente valutando in ottica futura. Il centrale transalpino, ad oggi in prestito allo Schalke 04, è ancora in attesa di capire il proprio futuro visto l’alto riscatto presente nel suo accordo con il club teutonico che gli ha dato una chance ad alti livelli a partire da gennaio. Il nome dell’ex Tolosa potrebbe dunque finire in prima fila tra i profili adatti al mercato di scambi che Juventus e Barcellona stanno passando al vaglio. Molto però dipenderà dalle prossime mosse dello Schalke. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, affare Todibo: l’annuncio del difensore

Sono bastate appena sette presenze a Todibo per ben impressionare l’intero ambiente dello Schalke 04 che deve dunque riflettere sulla possibilità di riscattarlo dal Barça. Intanto è arrivato il benestare del ragazzo che in un’intervista alla ‘Bild’ non ha per nulla escluso la possibilità di restare in maglia biancoblu: “Voglio finire prima la stagione e ottenere un buon risultato. Per quanto riguarda il futuro: posso benissimo immaginare di stare allo Schalke”.

Todibo ha poi proseguito elogiando il mondo Schalke: “Mi piacciono molte cose. Lo stadio, i fan incredibilmente passionali, l’allenatore che mi dà molta fiducia. Mi sono inserito rapidamente. L’intera situazione è giusta”. Un ostacolo in più dunque per la Juventus sulla strada verso Todibo.

