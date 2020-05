Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio di Miralem Pjanic la prossima estate: nome a sorpresa per convincere Paratici



Si lavora già al prossimo mercato in casa Juventus. Nonostante il lockdown per l’emergenza Coronavirus e l’incertezza sulla ripresa del campionato, Paratici lavora ai prossimi colpi nel calciomercato estivo. In tal senso si starebbe facendo sempre più strada l’addio di Miralem Pjanic: nome nuovo per respingere le resistenze di Paratici a cedere il bosniaco.

Calciomercato Juventus, addio Pjanic: nome nuovo in casa Barcellona

Il Barcellona continua a spingere sull’acceleratore per l’acquisto di Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero è uno degli obiettivi principali del club catalano. D’altro canto Paratici non molla Arthur, nonostante il calciatore sia poco deciso a salutare il club spagnolo. Se da un lato continua a piacere Todibo, per il quale potrebbe finire sul piatto De Sciglio, dall’altro nella cessione di Pjanic potrebbe venire inserito, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, Nelson Semedo.

Il terzino pare deciso da mesi a salutare la squadra di Quique Setièn. La Juventus ha ottimi rapporti con l’agente del terzino, lo stesso di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Il laterale, già cercato da Manchester City ed Inter, rimane tra gli obiettivi principali del club torinese. Proprio con i ‘Citizens’ il Barcellona potrebbe trattare Cancelo, come eventuale pedina di scambio nell’affare Semedo.

Il Barcellona avrebbe anche proposto Rakitic, con la dirigenza campione d’Italia che non sarebbe pienamente convinta del croato. La Juventus dunque non esclude la cessione di Pjanic ed insiste per regalare un nuovo terzino destro a Sarri.

