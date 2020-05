Calciomercato Juventus, rilancio sull’Inter per Tonali

Calciomercato Juventus, nuova offerta dei bianconeri per Tonali: ecco la cifra messa sul piatto per il giocatore del Brescia, risposta all’Inter

La sfida per Sandro Tonali entra nel vivo tra Juventus e Inter. I bianconeri, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno rilanciato rispetto all’offerta dei nerazzurri. Proposta al Brescia di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Con una formula, in particolare, di prestito biennale con riscatto obbligatorio nel 2022. Un’offerta che non soddisferebbe per il momento il presidente Cellino, che punterebbe a una valutazione di almeno 50 milioni di euro. All’estero, Barcellona e Psg sarebbero disposte a mettere sul piatto una cifra di questo tipo, ma sembra che il giocatore sia interessato per il momento a restare in Italia. L’ultima parola in merito sarà la sua, come dichiarato dallo stesso Cellino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Maxi scambio con il Barcellona

Calciomercato Juventus, Rabiot dirà addio | Arriva l’offerta!