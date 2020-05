Calciomercato Inter, pista a sorpresa per Icardi | Cifre da capogiro

L’Inter inizia a pensare al prossimo calciomercato, ma prima valuta le possibili cessioni per fare casa. Nuova destinazione per l’attaccante!

È stata una buona stagione fino a questo momento per l’Inter. La compagine allenata da Antonio Conte ha vissuto un testa a testa importante per lo scudetto ma è crollata nell’ultimo periodo con le due sconfitte contro Lazio e Juventus. Questi passi falsi, però, non cancellano la crescita notevole avuta rispetto alla scorsa stagione.

La squadra ha lottato e convinto in quasi tutte le gare disputate, ciò dimostra che la base costruita la scorsa stagione è solida e può essere un buon punto di partenza per fare ancora meglio nelle prossime annate. Beppe Marotta è già al lavoro per rinforzare la rosa, ma prima dovrà fare il punto della situazione riguardo le cessioni.

Calciomercato Inter, il Bayern perde Lewandowski e si fionda su Icardi

I nerazzurri potrebbero incassare diversi soldi soprattutto dai propri attaccanti. La posizione di Mauro Icardi è ancora in bilico, l’argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e non resterà a Milano, ma bisogna attendere l’offerta giusta per cederlo. C’è il diritto di riscatto del PSG fissato a 70 milioni di euro, ma la preoccupazione della ‘Beneamata’ è che il club francese non sfrutti questa possibilità.

Un club che potrebbe farsi avanti in caso di mancato riscatto potrebbe essere il Bayern Monaco. Come riportano dalla Spagna, il club Bavarese potrebbe perdere Robert Lewandowski a causa del forte interesse del Real Madrid, per questo potrebbe andare a caccia di un nuovo attaccante. I tedeschi potrebbero dunque fiondarsi per Mauro Icardi che non partirebbe per meno di 70 milioni e l’ingaggio potrebbe essere elevato. Lewandowski attualmente prende più di 15 milioni di euro all’anno mentre l’argentino potrebbe accettare anche cifre intorno agli 8-10 milioni.

Per lui, eventualmente, sarebbe previsto un contratto fino al 2025 in modo da sistemare l’attacco almeno per le prossime quattro stagioni.

