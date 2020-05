Serie A, la ripresa è quasi ufficiale | Annuncio di Malagò

La ripresa della Serie A diventa sempre più probabile, arrivano delle dichiarazioni importanti da parte del presidente del Coni che svela la data

Sembrerebbe ormai tutto deciso per la ripartenza della Serie A, 16 club hanno votato per il ritorno in campo il 13 giugno e quest’oggi è arrivata la conferma anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Di seguito sono riportate le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio 2.

LEGGI ANCHE >>> Formula 1 | Ferrari, UFFICIALE: scelto il sostituto di Vettel

“Al 99.9% il campionato di Serie A tornerà in campo il 13 giugno. Non comprendo la sfida tra alcuni medici e il comitato tecnico scientifico, ma si sta facendo di tutto per ricominciare, è l’obiettivo primario. Una volta che si riparte non so quando finirà, ci vorrebbe una palla di vetro per dirlo”.

Una conferma importante, dunque, riguardo la ripresa della Serie A che salvo novità dovrebbe avvenire il 13 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, sorpasso a Juve e Inter | Offerta stellare

Calciomercato Inter, affare fatto | Nuovo colpo a zero!