Premier League, UFFICIALE | Estesi i contratti in scadenza!

In Premier League si punta a tornare in campo dal primo giugno: intanto arriva la notizia della possibilità di estendere i contratti dei calciatori

Anche in Inghilterra il calcio si prepara a ripartire e dovrebbe farlo prima della Serie A. La data di ripartenza per il campionato inglese infatti sarà il primo giugno, contagi permettendo. Nel frattempo, arriva una notizia importante per tutti i club inglesi. Come comunicato attraverso il sito ufficiale della Premier League, i club d’oltre manica potranno decidere di estendere i contratti dei giocatori che vedrebbero scadere il proprio contratto a fine giugno, fino al termine della stagione. Come comunicato da Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, questa decisione è stata presa per consentire a tutte le società di concludere la stagione calcistica con gli stessi giocatori che avevano in rosa prima della sospensione dovuta al Coronavirus. I club ed i calciatori, avranno così fino al 23 giugno per decidere se prolungare o no i loro contratti.

