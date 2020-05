In Serie A, con la ripresa degli allenamenti individuali, sono iniziati anche i primi infortuni: ecco il comunicato ufficiale della società

Le squadre di Serie A sono tornate in campo da pochi giorni per gli allenamenti individuali sul campo, in attesa delle sedute collettive in programma da lunedì. Con il ritorno sul terreno di gioco, però, sono comparsi anche i primi infortuni. Prima Pau Lopez, poi Kostas Manolas: il difensore greco si è infortunato a livello muscolare e oggi il Napoli ha ufficializzato la diagnosi.

Così il comunicato del club azzurro: “Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane”.