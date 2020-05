La Juventus sul calciomercato pianifica l’assalto ad Aouar per sostituire Pjanic. L’arrivo del talento in forza al Lione può escludere l’investimento Tonali

Girano intorno a Miralem Pjanic le strategie di mercato della Juventus a centrocampo. Il club bianconero si appresta ad una profonda rifondazione in mediana, con la cessione del bosniaco che darebbe il via all’effetto domino tra le big del calcio europeo determinando inevitabilmente anche le mosse in entrata della ‘Vecchia Signora’. Il numero 5 fa gola soprattutto al Barcellona, con la Juve che sta cercando di imbastire uno scambio con Arthur.

Se la trattativa con il Barça dovesse però arenarsi, anche PSG e Manchester United potrebbero rientrare in gioco per Pjanic e aprire a nuovi fronti come ad esempio Icardi, Paredes e Pogba. La Juventus in questo momento spinge soprattutto per Arthur, senza dimenticare Tonali nel panorama nostrano, per rinnovare il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Aouar esclude l’arrivo di Tonali

Sul tablet di Fabio Paratici resterebbe però un altro nome cerchiato in rosso. Stiamo parlando di Houssem Aouar, con i media d’Oltralpe che rilanciano in merito ad un possibile affondo dei campioni d’Italia per il gioiellino del Lione. Il classe ’98 è da tempo nei radar della dirigenza bianconera, con il giocatore che si è messo in evidenza tra l’altro nell’incrocio d’andata degli ottavi di Champions League dove la squadra di Garcia si è imposta per 1-0 al cospetto di Ronaldo e compagni. Aouar fa gola anche ad altre grandi d’Europa come Liverpool e Manchester City, ma la Juve potrebbe presto accelerare per portarlo a Torino per raccogliere l’eredità di Pjanic. Il Lione valuterebbe il centrocampista non meno di 50 milioni di euro, lo stesso prezzo che il Brescia chiede per Tonali.

L’assalto della ‘Vecchia Signora’ per il talento francese potrebbe così allontanare un possibile investimento per il nazionale italiano, dando indirettamente via libera all’Inter nella corsa al classe 2000.

G.M.