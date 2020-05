Calciomercato Milan, il talento ha detto ‘sì’ | Snobbate Bayern e Siviglia

Dopo una stagione nel complesso negativa, il Milan va a caccia di nuovi talenti per crescere ed è pronto a chiudere un nuovo affare. C’è il sì del calciatore!

Non è stata una grande annata fin qui per il Milan, che ha abbandonato anzitempo la lotta per la Champions League a causa dei troppi passi falsi commessi soprattutto all’inizio di questa stagione. Ci sono ancora tanti punti interrogativi sul futuro rossonero, intanto la dirigenza sta sfruttando questa pausa forzata causata dall’emergenza coronavirus per andare a caccia di nuovi calciatori da ingaggiare nella prossima sessione di mercato.

Il club di Milano vorrebbe cancellare questi mesi e ripartire da nuovi elementi, ma prima dovrà quantomeno provare a raggiungere l’Europa League in caso di ripresa della Serie A. L’accesso in competizioni internazionali potrebbe portare qualche guadagno in più e agevolare il percorso di crescita.

Calciomercato Milan, Kalulu ‘snobba’ Siviglia e Bayern Monaco: vuole i rossoneri!

Tra i giovani seguiti dai rossoneri per la prossima sessione di mercato ci sarebbe Pierre Kalulu, così come riportato dall’Equipe. Il terzino destro classe 2000 attualmente in forza al Lione ma in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. L’operazione quindi si potrebbe effettuare a parametro zero.

Sul giovane difensore ci sarebbero anche altri club importanti come Siviglia e Bayern Monaco, ma dalla Francia fanno sapere che il giocatore preferirebbe l’esperienza in Serie A con il Milan. Per questo, dunque, per i rossoneri potrebbe essere più semplice trovare un accordo e battere la concorrenza europea.

Per il Milan potrebbe essere sicuramente un affare importante per il futuro visto che il calciatore arriverebbe a parametro zero.

