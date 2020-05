Calciomercato, colpaccio Milan | La firma che fa esultare il club

Milan, possibile affare con Raiola: l’agente può portare il nuovo terzino destro. Si tratta di Dumfries del Psv Eindhoven.

Non appena terminerà l’emergenza Covid-19, si ha la netta sensazione che Mino Raiola sarà frequentemente di passaggio da Casa Milan. Non solo per la situazione legata a diversi suoi assistiti rossoneri per cui si ipotizza un possibile rinnovo di contratto: da Donnarumma ad Ibrahimovic, fino a Romagnoli, ma anche per possibili nuovi innesti che il procuratore italo-olandese può portare a Milano, sponda rossonera.

Calciomercato Milan, Dumfries con Raiola: arriva il terzino?

Il Milan è a caccia di nuovi rinforzi e in difesa cerca soprattutto un terzino destro. Conti e Calabria non si sono dimostrati particolarmente affidabili e allora il club rossonero punta a trovare un titolare. Tanti sono i profili valutati e nelle ultime ore sembra essere riemersa la candidatura di Denzel Dumfries. Il capitano del Psv Eindhoven è da tempo nel mirino rossonero e recentemente alcune sue dichiarazioni hanno fatto scalpore. Dumfries diverrà presto papà e in un’intervista ha dichiarato: “Se la tutina di mio figlio avrà i colori rossoneri? Non lo so, è possibile”.

Un indizio certamente chiaro che preoccupa i tifosi del club olandese. Che sembrano essere preoccupati anche dal fatto che il difensore ha apposto la propria firma siglando il passaggio nella scuderia proprio di Mino Raiola. Sembra aumentare infatti il timore che l’agente, che cura l’interesse di tanti calciatori dei Paesi Bassi, tra cui Rosario, compagno di squadra di Dumfries e anche lui nel mirino del Milan, possa privare il club della sua stella, come fatto lo scorso anno con Lozano. Il matrimonio tra il terzino e Raiola sembra essere un ulteriore indizio che volge a favore del Milan.

Autore di 7 reti stagionali, l’ex Heerenveen è in grado di giocare anche come centrale difensivo. Raiola sembra essere un ulteriore tassello in favore dei rossoneri, che con il Psv hanno un ottimo rapporto. Per convincere gli olandesi, il Milan potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Ricardo Rodriguez oltre ad un conguaglio economico.

