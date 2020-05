Calciomercato Juventus, Ronaldo-Barcellona | Retroscena shock!

Un nuovo retroscena davvero clamoroso sul passato di Cristiano Ronaldo, che sarebbe stato vicinissimo al Barcellona: che coppia da sogno con Messi!

Cristiano Ronaldo avrebbe potuto vestire la maglia del Barcellona nel 2003 formando così una coppia da sogno con Lionel Messi. Alla fine al campione portoghese fu preferito l’acquisto del suo connazionale, il portoghese Ricardo Quaresma. Poi dallo Sporting Lisbona CR7 volò in Premier League vestendo così la gloriosa maglia del Manchester United iniziando una carriera sfavillante.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio con ‘vendetta’ sulla Roma | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Agnelli pensa già al sostituto

Calciomercato Juventus, il retroscena su Cristiano Ronaldo

Il retroscena è stato svelato da Robert Fernandez, in quegli anni dirigente del Valencia, che ha svelato ai microfoni di “Superdeporte”: “Dopo la partita dello Sporting ho incontrato Jorge Mendes in hotel. Sia Cristiano Ronaldo che Quaresma fecero davvero una grande partita quel giorno. C’era pure un osservatore del Barcellona a vedere la partita, anche se non ricordo esattamente chi. Parlammo di quanto fossero bravi entrambi, ma alla fine decisero di prendere Quaresma“.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio con De Ligt | C’è un retroscena clamoroso

E sempre nel 2003 lo stesso campione portoghese sarebbe potuto arrivare prima a Torino come rivelato in passato dall’ex dg bianconero Luciano Moggi, per una cifra vicina ai 5 miliardi di lire più il cartellino di Salas, che non accettò, facendo così il suo ritorno al River Plate. Successivamente CR7 si trasferì in quell’estate al Manchester United per circa 30 miliardi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Lo vuole Conte