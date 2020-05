Calciomercato Juventus, Pjanic-Barcellona | La ‘confessione’ di CR7

Miralem Pjanic sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Barcellona, ma Cristiano Ronaldo ha confidato agli amici un retroscena sul bosniaco

L’addio di Miralem Pjanic sembra sempre più vicino. Il centrocampista bosniaco sarebbe sul punto di lasciare la Juventus al termine della stagione. Il Barcellona vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi con la possibilità di acquistare il bianconero, ma ci sarebbe novità suggestiva per quanto riguarda la sua passione calcistica.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Pjanic di Cristiano Ronaldo

Il suo compagno di squadra, Cristiano Ronaldo, però ha confessato agli amici il tifo e l’amore dello stesso Pjanic per i colori del Real Madrid come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensa Central”. Così tutto lo spogliatoio conosce la passione per il Real Madrid del centrocampista bosniaco.

All’età di 30 anni così il bianconero sarebbe pronto per una nuova avventura della sua carriera dopo le esperienza con Lione e Roma. La Juventus vorrebbe inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica adeguata per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Nelle prossime settimane potrebbe così arrivare novità importanti sul futuro di Miralem Pjanic.

