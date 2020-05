Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio

La Juventus continua a lavorare su interessanti scambi interessanti in vista della prossima stagione: l’asse con il Barcellona è sempre molto bollente

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato. Dopo l’ok per gli allenamenti individuali, il club bianconero starebbe comunque pensando alla prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, che sarà ancora l’allenatore della Juve.

Calciomercato Juventus, asse con il Barcellona: Demiral-Todibo

L’asse con il Barcellona è sempre molto bollente. Da Pjanic ad Arthur passando alle possibili trattative per De Sciglio e Bernardeschi, il club bianconero starebbe pensando a numerosi scambi possibili con la società catalana. Da pochi giorni è tornato ad allenarsi anche il centrale turco Merih Demiral, pronto al suo ritorno in campo dopo il grave infortunio rimediato al ginocchio durante la sfida dell’Olimpico.

E proprio il difensore bianconero potrebbe rientrare in un maxi-scambio con i blaugrana, che potrebbero così inserire il centrale francese, classe 1999, Jean-Clair Todibo, attualmente in prestito allo Schalke 04 e pronto a tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus. Prende forma un nuovo possibile scambio tra Juventus e Barcellona in vista della prossima stagione con contatti che sono sempre più frequenti.

