Continua la situzione difficile dovuta ai contagi da Coronavirus anche nel mondo del calcio: arriva la notizia di altri otto positivi nel Besiktas

Il mondo del calcio in Europa prova a ripartire ed i primi a farlo saranno i tedeschi della Bundesliga, che ripartirà questo fine settimana. L’emergenza Coronavirus però non è ancora terminata e dalla Turchia arriva la notizia di altri contagi. Infatti nel Besiktas, sono risultati positivi al tampone effettuato ieri, altri otto membri del club. A comunicarlo è stato direttamente il club turco attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. In Turchia il calcio starebbe cercando di ripartire il prossimo 12 giugno, ma il totale di persone infette nel paese è ancora molto alto. circa 140mila. Ora i membri del Besiktas trovati positivi sono stati prontamente messi in quarantena ed effettueranno un nuovo test più avanti.

