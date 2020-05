Coronavirus, bufera Spadafora | Like ‘contro’ la Serie A!

Sono giorni decisivi per il destino della Serie A e scoppia il caso legato al Ministro Spadafora: spunta un like contro la ripresa del calcio

Il mondo del calcio italiano continua a lavorare per trovare una soluzione che permetta di tornare in campo e terminare la stagione. Saranno giorni importanti per stabilire il futuro dei campionati in Italia. Nel frattempo scoppia il caso che coinvolge il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Il like sui social scatena la bufera.

Serie A, un like contro il calcio: scoppia la bufera contro il Ministro Spadafora

Ormai i social sono diventati una parte fondamentale anche nel mondo dell’informazione. Un post o un like posso essere grandi indizi. Proprio sui social scoppia la bufera contro il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Dopo essere intervenuto questa mattina al Senato, ribadendo che il campionato riprenderà solo in sicurezza, sui social è scoppiato un caso legato ad un like su Facebook.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, il Ministro avrebbe messo ‘mi piace’ sotto il commento di un utente che scriveva: “I tifosi non vogliono che il campionato riprenda! I tifosi sono consapevoli delle enormi risorse sprecate per un mese e mezzo di campionato quando i comuni cittadini faticano ad ottenere un tampone! Ministro metta fine a questa scellerata e dispendiosissima farsa! Grazie”. Nonostante il like sia stato cancellato, la bufera è scoppiata lo stesso, con moltissimi utenti che accusano il Ministro Spadafora di essere contro la ripresa del calcio.

