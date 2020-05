Serie A, la proposta | Ecco la data per ripartire!

Avanza spedita la possibile ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus: arriva la proposta della Lega!

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il prosieguo dell’attuale stagione calcistica, interrotta da ormai oltre due mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. In questi momenti potrebbe quindi arrivare una vera e propria svolta: proposta la data per il ritorno in campo!

Serie A, la Lega ha deciso: ecco quando si torna in campo

Una proposta last minute, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, che porterebbe nuovamente in campo la Serie A. La Lega avrebbe infatti proposto il prossimo 13 giugno come probabile data per tornare in campo per completare la stagione calcistica 2019/20. Dopo l’intervento pochi minuti fa, la sensazione è che si possa essere sempre più vicini a riprendere il campionato di Serie A.

S.C