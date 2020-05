La Juventus riabbraccia un altro dei suoi giocatori ‘fuggiti’ all’estero e non ancora rientrati nonostante la ripresa degli allenamenti

La Juventus recupera un’altra pedina. Dopo i rientri di quasi tutti gli stranieri che dopo il lockdown si erano rifugiati nei rispettivi paesi per trascorrere queste settimane. Anche Adrien Rabiot ha appena fatto ritorno a Torino e ora dovrà ‘scontare’ i fatidici 14 giorni di quarantena. Senza dimenticare che dovrà vedersela anche con la società per alcuni comportamenti che non sono piaciuti affatto al club bianconero da parte del francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa dal Barcellona | C’è l’ok totale!

Juventus, torna Rabiot: ora la quarantena

Il centrocampista ex Psg risultava assente ingiustificato e la Juventus più volte ha chiesto al giocatore di rientrare in Italia. Il rientro, ora, è finalmente arrivato, ma al club bianconero non sono certo piaciuti gli atteggiamenti del giocatore francese. Sembra che uno dei motivi per cui il calciatore ancora non fosse rientrato era il taglio degli stipendi, così come il fatto che il Piemonte sia una delle regioni più colpite da Covid-19.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

Il transalpino comunque ha mantenuto fede alle ultime parole pronunciate: Rabiot aveva infatti annunciato ieri che sarebbe rientrato in giornata e così è stato. Nonostante ciò, sia la Juventus che i tifosi non sono certo soddisfatti del suo comportamento e non è esclusa una possibile rottura.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, primo infortunio in allenamento | C’è la frattura!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain in Serie A | Ipotesi clamorosa