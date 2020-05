La Juventus continua il pressing su Milik. Orsolini potrebbe essere la carta vincente per regalare il polacco del Napoli a Sarri

Arkadiusz Milik è una pista calda per la Juventus per rinforzare il reparto d’attacco in caso d’addio di Gonzalo Higuain a fine stagione. Le strade della ‘Vecchia Signora’ e del ‘Pipita’ possono interrompersi questa estate, con il polacco e Icardi che restano in prima fila nelle idee di Paratici per lo scacchiere offensivo di Maurizio Sarri.

Il centravanti del Napoli è in scadenza nel 2021, con il rinnovo tra le parti per il momento in stand-by in attesa di nuovi sviluppi terminata l’emergenza coronavirus. Senza prolungamento Milik è destinato a lasciare la Campania, con il patron De Laurentiis che potrebbe essere costretto ad abbassare le richieste per il giocatore (valutato poco meno di 40 milioni di euro) per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Calciomercato Juventus, colpo Milik: jolly Orsolini nell’affare col Napoli

La Juventus attende i prossimi scenari e di conseguenza starebbe pianificando un possibile assalto a Milik. La dirigenza della Continassa studierebbe anche un piano alternativo e potrebbe inserire delle contropartite tecniche nell’operazione per convincere il Napoli a dare il via libera per il classe ’94. Rugani e soprattutto Romero sarebbero delle pedine gradite al Napoli, senza dimenticare Bernardeschi che potrebbe rientrare anche in altri affari. A questa lista inoltre potrebbe aggiungersi Riccardo Orsolini, da tempo stimato dal Ds Giuntoli e da Gattuso, con il tecnico che già ai tempi del Milan aveva messo nel mirino il giovane attaccante. La Juve potrebbe così riportare a Torino il 23enne talento dal Bologna, con il quale ci sarebbe un gentlemen agreement che permetterebbe ai bianconeri di riprenderlo questa estate per 22 milioni di euro, prima di girarlo al Napoli nella trattativa per Milik.

Orsolini andrebbe a rimpiazzare Callejon nel tridente di Gattuso, visto il probabile addio dello spagnolo che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con la società partenopea. Orsolini più un assegno cash tra gli 8 e i 10 milioni di euro: questa la possibile offerta della Juventus per vincere le resistenze del Napoli e assicurarsi Milik.

