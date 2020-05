Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato al Senato sulla Serie A: “Non si riprenderà per frette inutili, ma per i protocolli di sicurezza”.

Nella giornata odierna il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato al Senato della Repubblica riguardo ai prossimi movimenti del mondo dello sport e, quindi, anche della Serie A. Proprio riguardo alla massima divisione italiana, il Ministro ha dichiarato: “Sono consapevole dell’importanza del mondo del calcio nel nostro Paese, anche a livello economico. Nonostante ciò ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito sulla possibile ripresa. Riguardo al campionato sono chiaro: se riprenderà vorrà dire che saremo arrivati ad una successione ordinata di azioni e protocolli che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza. Per tutto e tutti. E non per frette irresponsabili. Credo che, intanto, la FIGC possa riadeguare il protocollo in attesa della ripresa degli allenamenti”.

