Coronavirus, club danneggiati e svalutati | Ma l’Inter sorride

Per via dell’emergenza Coronavirus le squadre di Serie A rischiano di perdere valore. L’Inter sarebbe tra i club meno danneggiati.

L’epidemia Coronavirus ha certo creato grandi difficoltà per tutte le aziende. E anche il calcio non è rimasto immune. Tanti club di Serie A rischiano svalutazioni e perdite per via del Covid-19, ma tra i club che rischiano meno c’è l’Inter.

Coronavirus, Serie A: l’Inter tra i club con meno perdite

La società di revisione contabile indipendente ‘KPMG’ ha ipotizzato vari scenari legati alla conclusione o meno della Serie A. In tutti questi però l’Inter risulterebbe tra le meno danneggiate da questa pandemia. In caso di stop definitivo il club che perderebbe di più sarebbe il Lecce, mentre i nerazzurri sarebbero al terz’ultimo posto di questa classifica. Solo Fiorentina e Juventus perderebbero meno. I meneghini, insieme ai toscani, sarebbero tra coloro a minor rischio anche in caso di porte chiuse. Giocare senza pubblico garantirebbe perdite minime a viola e nerazzurri.

Per quanto riguarda il discorso cartellini, l’Inter sarebbe anche in questo caso protagonista. Della compagine nerazzurra fanno parte infatti sia il giocatore che più si svaluterebbe che quello che si svaluterebbe meno. Rispettivamente Skriniar e Lukaku.

Il belga vedrebbe la valutazione del proprio cartellino diminuire di 11 milioni di euro, ma costerebbe comunque 77 milioni, mentre il prezzo dello slovacco si abbasserebbe addirittura di 16 milioni.

