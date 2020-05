Il futuro di Sarri sulla panchina della Juventus rimane incerto: l’interruzione causata dal Coronavirus ha lasciato il tecnico in una posizione pericolosa.

La prima stagione di Maurizio Sarri alla guida della Juventus è stata caratterizzata da luci e ombre: l’ex tecnico del Napoli non è mai riuscito a governare pienamente i bianconeri. Una sensazione di incompiutezza che si è riversata spesso sulle prestazioni in campo della Juventus. Nonostante le difficoltà, però, i bianconeri sono ancora in corsa per tutte le competizioni. Il destino di Maurizio Sarri a Torino potrebbe essere legato al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione: in caso di eliminazione, Andrea Agnelli potrebbe operare una clamorosa decisione. Intanto, potrebbe esserci già il possibile sostituto.

Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Agnelli pensa a Zidane

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus potrebbe concludersi dopo solamente una stagione: come riferito da ‘7 Gold’, Andrea Agnelli sarebbe pronto ad esonerare il tecnico di Bagnoli in caso di eliminazione dalla Champions League contro il Lione. Il presidente bianconero avrebbe anche già pensato al possibile sostituto: il sogno di Agnelli sarebbe quello di riportare Zinedine Zidane alla Juventus. Il tecnico francese non ha un rapporto idilliaco con Florentino Perez e potrebbe essere disposto a lasciare il Real Madrid.

Un altro aspetto che giocherebbe a favore di Zidane è il suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Il numero ‘7’ bianconero non ha mai nascosto la propria stima per l’allenatore francese ed ha espresso a più riprese di essersi trovato a meraviglia sotto la sua gestione: le tre Champions League consecutive ne sono un chiaro segnale. Anche Zidane, peraltro, aveva espresso la propria volontà di tornare in bianconero come allenatore: un auspicio che potrebbe tramutarsi presto in realtà.

Il destino di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus sembra essere legato al cammino dei bianconeri in Champions League: Agnelli, intanto, starebbe già pensando a Zidane per il futuro!

RM

