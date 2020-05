Clamorosa indiscrezione di mercato sulla Juventus: i bianconeri starebbero lavorando con il PSG per uno scambio fra top player.

Nel prossimo mercato non ci sarà a disposizione una grande liquidità per i club europei e allora, come rivelato da Paratici, saranno necessari altri strumenti. Non è difficile quindi ipotizzare un mercato in cui gli scambi saranno l’operazione più utilizzata dai grandi club, anche perché è l’unica che permette di non svalutare troppo i giocatori. Proprio sul fronte scambi, la Juventus starebbe lavorando per trasferimento che avrebbe davvero del clamoroso.

Calciomercato Juventus, scambio Neymar-Dybala | Trattative in corso!

Secondo quanto riferito da ‘7 Gold’, la Juventus ed il PSG starebbero lavorando uno scambio fra Dybala e Neymar. Il brasiliano, infatti, avrebbe definitivamente rotto con il club parigini e sarebbe intenzionato a lasciare ad ogni costo la capitale francese. Paratici non vorrebbe farsi scappare l’occasione di arrivare a Neymar e avrebbe chiesto informazioni al PSG riguardo al brasiliano: sarebbe stato Leonardo, a quel punto, a chiedere di inserire Dybala nell’operazione.

La trattativa, considerando i costi complessivi dei due fuoriclasse, sembra essere complicata. Tuttavia, le due società si troverebbero solamente in una fase interlocutoria ed il trasferimento potrebbe anche diventare realtà. Nel frattempo, però, la Juventus continua a lavorare per il rinnovo di Dybala che, salvo clamorosi colpi di scena, è destinato ad essere il futuro della ‘Vecchia Signora’. L’ipotesi di avere in squadra Cristiano Ronaldo e Neymar, in ogni caso, stuzzica Fabio Paratici che potrebbe provare a comporre un attacco da sogno. L’unica certezza la momento è legata alla volontà di O’Ney di lasciare Parigi: sul brasiliano resta comunque importante l’interesse del Barcellona.

