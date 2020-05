Continua lo scontro di mercato tra Juventus ed Inter per l’acquisto del gioiello della Fiorentina, Federico Chiesa: una concorrente che fa sul serio

Juventus ed Inter sono sempre pronte a sfidarsi anche fuori dal campo, in chiave calciomercato. Entrambe le società infatti, hanno messo da tempo nel mirino il gioiello della Fiorentina, Federico Chiesa. Dalla Premier League però, arriverebbe una concorrente per l’attaccante viola, che sembrerebbe pronta a fare sul serio per portarlo in Inghilterra.

Calciomercato Juventus ed Inter, concorrenza per Chiesa: lo United fa sul serio

Mentre il mondo del calcio italiano prova a ripartire, le squadre di Serie A iniziano a lavorare per la prossima stagione. Juventus ed Inter seguono da tempo il talento della Fiorentina, Federico Chiesa, ma le due italiane non sarebbero le uniche a puntare sul calciatore italiano. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, sul gioiello viola ci sarebbe anche il forte interesse del Manchester United. I ‘red devils’, sarebbero pronti ad offrire alla società di Rocco Commisso, 65 milioni di euro, cifra che avvicinerebbe i 70 milioni richiesti dalla dirigenza toscana e che potrebbe far vacillare il presidente viola, sicuramente più contento di cederlo all’estero piuttosto che ai rivali in Italia.

Fabio Paratici e Beppe Marotta, oltre a sfidarsi tra di loro, dovranno fare i conti con una terza concorrente, che al momento sembrerebbe essere la più pericolosa. Ora le due società italiane dovranno almeno pareggiare l’offerta del club inglese per sperare di assicurarsi l’attaccante classe 1997.

