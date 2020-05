La Juventus ed il Barcellona stanno mantenendo i contatti per il prossimo mercato: i bianconeri vogliono Arthur ed i catalani hanno una richiesta.

L’asse Torino-Barcellona è caldissimo: la Juventus è in continuo contatto con i catalani per il prossimo mercato e di carne sul fuoco ce n’è parecchia. Fabio Paratici lo aveva preannunciato: nel prossimo mercato bisognerà essere creativi e gli scambi sono un ottimo strumento in mano alle grandi squadre per non subire la svalutazione dei propri giocatori. I rapporti fra i bianconeri ed il Barcellona sono ottimo: i due club, da diverse settimane, stanno lavorando a degli scambi che potrebbero accontentare entrambi. I blaugrana sono interessati a Pjanic, non più centrale nelle gerarchie bianconere, mentre la Juventus vorrebbe arrivare ad Arthur Melo. L’ultima richiesta del Barcellona, però, avrebbe frenato la società piemontese.

Calciomercato Juventus, Arthur è una priorità | Il Barcellona chiede de Ligt

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’ultima richiesta del Barcellona alla Juventus per Arthur Melo sarebbe quella di intavolare una maxi-operazione con l’inserimento di Matthijs de Ligt. I blaugrana sono alla ricerca di un grande difensore da affiancare a Piquè, ormai alle ultime stagioni da calciatore. Il centrale olandese è stato un obiettivo dei catalani già la scorsa estate ed è stato proprio lo stesso de Ligt a propendere per la Juventus. La risposta dei bianconeri alla richiesta del Barcellona non si è fatta attendere: no secco. Il centrale olandese non è considerato fra i sacrificabili sul mercato.

I bianconeri hanno proposto a più riprese Daniele Rugani al Barcellona: il difensore azzurro piace al club catalano e potrebbe essere inserito nella serie di scambi su cui stanno lavorando i due club. Arthur Melo rimane una priorità per la Juventus, che vorrebbe un centrocampista giovane e di qualità da affiancare a Bentancur. Le trattative fra i bianconeri ed il Barcellona sono ancora in una fase iniziale, ma sembrano esserci tutte le condizioni per riuscire a realizzare un paio di operazioni: in particolare il fronte Miralem Pjanic sembra essere sempre più caldo fra i due club.

