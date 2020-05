L’Inter è fra le società italiane più attive sul mercato al momento, Marotta tenta la ‘vendetta’ sulla Roma: offensiva nerazzurra per Smalling.

Fra le società italiane più attive sul mercato c’è sicuramente l’Inter. Il club meneghino sta lavorando su più fronti per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte: non c’è solamente la trattativa col Barcellona per Lautaro. I Focus di Marotta sul mercato sono molteplici, ma uno dei più pressanti è quello relativo al difensore centrale: anche Smalling fra i papabili. Il centrale inglese, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, sembra destinato a dire addio alla Roma a fine stagione per tornare al Manchester United. I nerazzurri potrebbero approfittare della situazione e mettere a segno una ‘vendetta’ nei confronti della società giallorossa.

Inter, sgarbo alla Roma | Ipotesi di scambio Vecino-Smalling con lo United

I rapporti fra la dirigenza dell’Inter e quella della Roma sono ai minimi termini: tutto è cominciato l’estate scorsa con i diverbi fra Marotta e Petrachi relativi ad Edin Dzeko, che è stato ad un passo dai nerazzurri. Nel mercato invernale, poi, c’è stato il caso ‘Politano-Spinazzola’: uno scambio fatto saltare dall’Inter a seguito delle visite mediche dell’esterno giallorosso, dopo che le due società avevano già definito l’operazione. In estate Marotta potrebbe realizzare una ‘vendetta’ su Petrachi arrivando a Smalling: il centrale inglese a fine stagione molto probabilmente lascerà i giallorossi.

Smalling sembra destinato a tornare al Manchester United, che però potrebbe essere disposto a cederlo in via definitiva. L’Inter, dal canto suo, ha una carta importante nei confronti del club britannico: Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano piace ai ‘Red Devils’ da diverso tempo e Marotta potrebbe utilizzarlo come moneta di scambio per arrivare a Smalling. Il centrale inglese con la maglia giallorossa ha dimostrato di essere un grande difensore e di poter reggere alle difficoltà tattiche presenti in Serie A. Se lo United dovesse accettare l’inserimento di Vecino nell’operazione, la vendetta di Marotta sui giallorossi sarebbe servita.

La prossima stagione Smalling e Lukaku, dopo essere stati compagni di polemica alla vigilia di Inter-Roma, potrebbero essere di nuovo compagni di squadra: i nerazzurri vogliono il centrale britannico!

