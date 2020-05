In esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, il collega di DAZN, Stefano Borghi: “In Liga c’è voglia di ripartire. Arthur? E’ il futuro del Barcellona”

Nel nostro paese, il suo nome è direttamente collegato al calcio spagnolo. Alla pari di Lionel Messi, alla pari (fino a qualche stagione fa) di Cristiano Ronaldo. La Liga, dopotutto, Stefano Borghi la conosce come le proprie tasche, nell’attesa che presto riprenda ad impegnare i pomeriggi degli appassionati: “In tutta Europa ci si sta muovendo per ripartire con il calcio – ha dichiarato il telecronista di DAZN in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it – Aspettiamo di capire, però, quando sarà possibile nella maniera più sicura possibile. Bisogna tenere sempre tutto sotto controllo. In Spagna, nonostante l’emergenza vissuta, c’è grande volontà di ripartire: vedremo quando riprenderà la Liga“.

Barcellona, Borghi: “Lautaro il profilo indicato. Arthur è il futuro dei blaugrana”

Liga che potrebbe presto riempirsi di talenti provenienti dal nostro campionato. In modo particolare, il Barcellona è ormai in pressing stretto su Lautaro Martinez e Pjanic, due calciatori che i blaugrana sembrano pronti a strappare alla Serie A per la propria rifondazione: “Il mercato quest’anno cambierà moltissimo – spiega Borghi, facendo riferimento a come la pandemia muterà alcuni ‘costumi’ del calciomercato – Per Lautaro il Barcellona ha un interesse ormai quasi dichiarato. E lui è il profilo indicato da aggiungere all’attacco catalano, ha caratteristiche che il club cerca da tempo. Il Barça, però, non ha grandissima moneta da mettere in circolo e soltanto con l’utilizzo di alcune contropartite può trovare delle quadrature importanti”. Su Pjanic ha poi aggiunto: “Dalla Spagna, si scrive che il Barça sia già molto avanti negli accordi con il bianconero, ma mi sorprenderebbe se, all’interno di questa trattativa, i catalani lasciassero partire un pezzo pregiato come Arthur. Lui e De Jong sono il futuro del centrocampo del Barcellona, con Busquets che garantisce ancora livelli altissimi nel presente”.

Infine, una parantesi anche su altri due giocatori che potrebbero lasciare la Serie A per tornare in patria: entrambi napoletani, come Fabian Ruiz e Jose Maria Callejón: “Quest’ultimo è stato ed continua ad essere un elemento basilare per il Napoli – spiega Borghi – Sia per le qualità tecniche che per il suo gioco. E’ una figura che poi diventerebbe difficile da rimpiazzare in caso di partenza. Su Fabian Ruiz, invece, sento che si sta cercando di accelerare per il rinnovo del suo contratto, ma sul Napoli ci sarebbe da fare un discorso lungo e articolato. Gli azzurri si trovano a dover rinnovare il proprio organico dopo quest’annata davvero strana, ma mi auguro che questo non coincidi con un ridimensionamento. Anche perché mi pare che ci sia un filo di squilibrio tra i possibili partenti e i profili che arriveranno e potrebbero arrivare”.

Tuttavia, un elemento lascia sereno Borghi sul futuro del Napoli: “Per me Gattuso è la garanzia. Sono certo che vorrà studiare bene la situazione e sfruttare sin da subito l’occasione che ha a disposizione, cercando di mettere sù un organico di grande valore”.