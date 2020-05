In casa Juventus arrivano novità sul caso Rabiot: il calciatore francese ha preso una decisione sul rientro a Torino per riprendere gli allenamenti

Mentre la Serie A attende di ricevere novità ufficiali sul ritorno in campo per terminare la stagione, il Ministro Spadafora da il via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. In casa Juventus continua a far discutere il caso Adrien Rabiot, che a differenza dei compagni ancora non è rientrato a Torino. Nelle ultime ore, sembrerebbe arrivare una svolta importante sul caso. Infatti il calciatore bianconero, che al momento si trova in Francia, ha deciso di rientrare in Italia e sarà a Torino tra domani e giovedì. Una notizia importante per la società juventina, che riuscirebbe a smorzare così le voci circolate intorno alle motivazioni del mancato rientro del giocatore francese. Il rientro di Gonzalo Higuain invece, non sarebbe ancora stato fissato, ma il bomber argentino sarebbe giustificato dai problemi familiari.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Paratici Beffato | Rinnovo ufficiale