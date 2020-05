Dopo i botta e risposta della scorsa settimana, Giorgio Chiellini e Mario Balotelli fanno pace: decisiva un’intervista delle Iene

La scorsa settimana, a tenere banco è stata la discussione tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli, in cui fu incluso anche Felipe Melo. Dopo le parole usate dal capitano della Juventus per descrivere i due giocatori, si era acceso un botta e risposta sui social. Ora grazie all’iniziativa delle ‘Iene’, il capitano bianconero e ‘super Mario’ avrebbero fatto pace. Le Iene, si sono recate a casa del giocatore del Brescia facendogli firmare una maglietta. L’attaccante ha così dichiarato: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande”. Poi i due si sono messi in contatto tramite video chiamata e Chiellini ha detto al compagno di nazionale: “Mario, ero indeciso se mettere quello nel libro, però non raccontare “nulla” è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi”. Infine, per chiudere in serenità la vicenda, il capitano della Juventus ha dichiarato: “Mario, sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno. Ti auguro il meglio, e spero di vederti presto in campo!”.

