Le strade di Vettel e della Ferrari sono pronte a dividersi: il tedesco lascerà Maranello, mentre la ‘Rossa’ ha già pronto il sostituto.

La Ferrari e Sebastian Vettel hanno scelto il divorzio consensuale: il rapporto del pilota tedesco con la scuderia di Maranello terminerà alla fine del 2020. Nel comunicato della Ferrari Vettel ha giustificato la scelta in questo modo: “In questa decisione comune non entrano in gioco aspetti economici. In questo sport per riuscire ad ottenere il massimo bisogna avere una perfetta sintonia ed io e la squadra ci siamo resi conto che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme. La Ferrari ha un posto speciale nella Formula 1 ed io gli auguro tutto il successo che merita”.

Ferrari, addio ufficiale con Vettel | Sainz in pole per la prossima stagione!

L’addio di Vettel alla Ferrari fa sorgere subito la domanda su chi prenderà il posto del tedesco nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ fra i papabili ci sono Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Fra i due, il pilota iberico sembra essere quello in vantaggio per diventare il prossimo compagno di Charles Leclerc per svariati motivi: innanzitutto perché meno oneroso a livello di ingaggio e poi perché non avrebbe problemi ad avere un ruolo maggiormente di gregario nei confronti del pilota monegasco. Ricciardo, invece, sarebbe una figura più ingombrante anche per un talento come Leclerc, che in una sola stagione si è già conquistato la fiducia di tifosi e scuderia.

Intanto, è tutto da decidere il futuro di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha rivelato: “Mi prenderò il tempo necessario per riflettere sul mio futuro. Il mio obiettivo immediato sarà quello di chiudere nel miglior modo possibile questa lunga storia con la Ferrari, cercando di vivere ancora dei bei momenti insieme, come in passato”. Per Vettel le opzioni fondamentalmente sembrano essere due: il ritiro oppure una macchina in McLaren, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso anche in Mercedes.

