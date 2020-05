Stop al calcio, svolta del Coni | La decisione che cambia tutto

Svolta nel calcio, il nuovo decreto evidenzia una modifica che potrebbe portare a decisioni importanti nelle prossime settimane

È un momento difficile per il mondo del calcio, costretto allo stop da ormai più di due mesi a causa dell’emergenza coronavirus. In tante nazioni sembrerebbe esserci la voglia di ripartire, ma al momento sembrerebbe difficile ipotizzare la data definitiva in cui tutto riprenderà.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Paratici lo sacrifica per Icardi | C’è un ostacolo

Per il momento c’è solo l’ok per gli allenamenti individuali e dal 18 maggio per quelli collettivi. Nel frattempo in Francia la Ligue 1 è terminata in anticipo dopo la decisione del Governo, mentre la Bundesliga ripartirà il 16 maggio. Per quanto riguarda la Premier League, invece, è arrivato l’ok del Governo per la ripresa della stagione intorno all’1 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Ripresa allenamenti Serie A | Spadafora: “Quarantena in caso di contagio”

Serie A, svolta nel nuovo decreto: il Coni deciderà sui ricorsi

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, in Italia il via libera agli allenamenti potrebbe nascondere sorprese importanti. Nella bozza del decreto di 454 pagine, è presente un punto dedicato alle “disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e conclusione dei campionati“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il colpo Arthur può saltare! Le ultime di CMWEB

In pratica, le varie leghe avranno il consenso di concludere i campionati, portarli a termine o annullarli. Gli eventuali ricorsi saranno gestiti diversamente rispetto al solito: saranno tutti in un unico grado presso il Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni. Annullando due gradi di giudizio, dunque, non c’è più il rischio di paralizzare lo sport con eventuali ricorsi.

Con questa legge speciale, dunque, i ricorsi saranno gestiti solo dal Coni e l’eventuale stop dei campionati potrebbe diventare meno problematico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, ripresa allenamenti di squadra | UFFICIALE: il CTS ha deciso!

Juventus, “Finisce in tribunale!” | Bomba su Higuain