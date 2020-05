Coronavirus, clamoroso in Premier League | La decisione dei giocatori

La situazione in Premier League è sempre più caotica: dopo l’annuncio di Boris Johnson sul Coronavirus, i giocatori avrebbero preso una clamorosa decisione.

Sono giornate concitate per la ripresa della Premier League: nella giornata di ieri il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato che dal 1 giugno sarà possibile riprendere con gli sport di squadra e gli eventi culturali, ovviamente a porte chiuse. Oggi, invece, secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, diversi giocatori della Premier avrebbero informato i propri club di appartenenza che non hanno intenzione di presentarsi ai campi di allenamento lunedì prossimo. Il motivo sarebbe la paura di contrarre il ‘Coronavirus’.

LEGGI ANCHE >>>Premier League, Johnson dà l’ok | Ecco la data per la ripartenza

Premier League, ripresa a rischio | I giocatori temono il ‘Coronavirus’

Si complica sempre di più il ‘Project Restart’ della Football Association per la Premier League: molti giocatori non si sentono tutelati dal ‘Coronavirus’ e non hanno intenzione di riprendere con gli allenamenti lunedì prossimo. Fra questi ci sono sicuramente calciatori del calibro di Sergio Aguero e Danny Rose, che hanno avvisato rispettivamente il Manchester City ed il Newcastle di non essere concordi con la ripresa. Nelle prossime 48 ore, dalla Federazione partiranno diverse videochiamate ai giocatori, a cui verranno spiegate nel dettaglio le misure previste dal protocollo di sicurezza per gli allenamenti.

LEGGI ANCHE >>>Vettel, ipotesi clamorosa | Ferrari: ecco i candidati per sostituirlo

La paura che circolerebbe fra i giocatori è quella di essere utilizzati in maniera strumentale dal Governo, che spinge per la ripresa del Paese, ma che non ci siano le condizioni di sicurezza necessarie. L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, ai microfoni di ‘Sky Spor’, ha rivelato: “Se i giocatori in massa decidessero di non giocare, sarebbe un grosso problema. La sicurezza dei giocatori viene prima di qualsiasi cosa, anche dei soldi e riprendere non sarà mai privo di rischi fino a quando non uscirà il vaccino”.

