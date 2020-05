Napoli, sogno Immobile: il giocatore avrebbe dato il proprio assenso a lasciare la Lazio e trasferirsi in Campania.

Nonostante il certo arrivo di Andrea Petagna per la prossima stagione, il Napoli guarda ad un nuovo colpo per l’attacco e sogna in grande. Il grande desiderio del club partenopeo sarebbe infatti quello di puntare su Ciro Immobile e portare l’attaccante alla corte di mister Rino Gattuso.

Calciomercato Napoli, Immobile ha detto sì

Stando a quanto riferito dal giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato, sembrano emergere segnali positivi su un eventuale arrivo di Immobile in azzurro. L’attaccante campano, grande protagonista nella Lazio di Simone Inzaghi, avrebbe infatti già dato il proprio assenso al trasferimento e sarebbe ben felice di tornare in terra natia.

Immobile è finito tra l’altro nel mirino dell’Everton, con il club di Liverpool che vorrebbe portare l’attaccante italiano alla corte di Carlo Ancelotti e che avrebbe offerto alla Lazio Moise Kean, pronto a tornare in Italia. Per il Napoli però non sarà certamente facile. Lotito non è intenzionato a cedere uno dei suoi migliori giocatori e potrebbe cedere solo in caso di un’offerta faraonica per il 30enne attaccante di Torre Annunziata.

Un eventuale trasferimento dell’attaccante al Napoli resta certamente complicato, ma il fatto che il giocatore abbia dato il proprio assenso può far ben sperare i tifosi azzurri, che sognano in grande.