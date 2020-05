Continua a far discutere il caso Rabiot, ancora non rientrato in casa Juventus: potrebbe essere la causa del definitivo divorzio

La Serie A comincia a piccoli passi ad avvicinarsi al ritorno in campo. Infatti nelle ultime ore il Ministro Spadafora ha aperto alla ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio, con il CTS che avrebbe stabilito alcune regole fondamentali. Le società richiamano così i propri giocatori volati all’estero durante il periodo di quarantena. Ma in casa Juventus due calciatori non sono ancora tornati, per uno dei due potrebbe significare l’addio.

Calciomercato Juventus, caso Rabiot: i motivi del mancato rientro

In casa Juventus scoppia il caso rientri. Infatti, i bianconeri hanno richiamato tutti i calciatori che hanno deciso di passare la quarantena all’estero, ma due calciatori hanno deciso di non rientrare a Torino. Il primo è Gonzalo Higuain, che però sarebbe giustificato dai seri problemi di salute della madre, mentre il secondo a non rientrare è Adrien Rabiot. Il calciatore al momento si trova in Francia ed avrebbe deciso di rimanere lì, nonostante la sollecitazione juventina a tornare in Italia. Secondo quanto riportato dal giornale ‘La Stampa’, tra i motivi che avrebbero portato il giocatore a questa scelta, ci sarebbe il taglio degli stipendi deciso da Chiellini e compagni, che avrebbe infastidito il calciatore.

Anche il fatto che il Piemonte sia una delle regioni più colpite dal Coronavirus, avrebbe convinto il calciatore a non tornare. Infine, l’ultima motivazione sarebbe legata al fatto di non sentirsi al centro del progetto di Maurizio Sarri. A questo punto il francese sembrerebbe voler sfruttare la situazione per lasciare la Juventus e trasferirsi in un’altra squadra.

