Calciomercato Juventus, sorpresa dal Barcellona | C’è l’ok totale!

Il Barcellona continua a guardare ai top player della Serie A. Miralem Pjanic è uno degli obiettivi dei blaugrana: altra idea per lo scambio con la Juventus

Il Barcellona continua a pensare a Miralem Pjanic per rinforzare il centrocampo di Quique Setien. Il centrocampista bosniaco, ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, sarebbe sempre più vicino al club blaugrana. Dopo le numerose ipotesi di scambio con gli spagnoli, come per Arthur e Rakitic, ecco che spunta un’altra idea davvero entusiasmante.

Calciomercato Juventus, Todibo per chiudere la pratica Pjanic

Come svelato dal portale spagnolo “Sport” il centrale francese Todibo potrebbe essere la chiave per accontentare la Juventus. Il giocatore è da sempre nel mirino dei top club d’Italia ed è pronto per una nuova avventura. Dopo una prima parte non troppo entusiasmante al Barcellona, è volato in prestito allo Schalke 04 diventando da subito titolare inamovibile arrivando a collezionare, prima dello stop del campionato tedesco, ben cinque presenze in Bundesliga. Ora in Germania tutto potrà ripartire alla normalità. Così il giovanissimo centrale francese potrebbe essere la chiave per chiudere l’operazione di Pjanic.

Nelle ultime ore ha preso quota anche un’altra operazione con il Barcellona, ossia quella che riguarda il terzino italiano Mattia De Sciglio. L’asse con la Juventus si è fatto davvero incandescente con numerose operazioni imbastite negli ultimi giorni.

