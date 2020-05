Calciomercato Juventus, Paratici beffato | Rinnovo UFFICIALE

Il difensore era seguito dalla Juventus, ma l’emergenza coronavirus non ha bloccato le trattative per il rinnovo: c’è l’ufficialità

È un momento difficile per il mondo del calcio, lo sport si è fermato da ormai due mesi a causa dell’emergenza coronavirus e in questi giorni si continua a lavorare per provare a stabilire la ripartenza. È difficile prevedere quando il pallone tornerà a rotolare in maniera definitiva ma in Italia l’obiettivo è quello di scendere in campo nuovamente nella prima metà di giugno.

Ciò che non si ferma mai è invece il calciomercato, le squadre sfruttano lo stop per programmare o studiare nuove possibili mosse da attuare nelle prossime settimane. Nonostante i tempi di crisi, arriva un nuovo rinnovo in Ligue 1, dove il campionato è stato già fermato in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, Ait-Nouri rinnova con l’Angers: era un obiettivo dei bianconeri

L’Angers ha ufficializzato in queste ore il rinnovo di Rayan Ait-Nouri fino al 2023. Il difensore francese negli scorsi mesi era stato seguito anche da squadra importanti come Juventus e Paris-Saint Germain.

Nonostante la giovane età, essendo un classe 2001, Ait-Nouri ha collezionato 17 presenze in questa stagione di Ligue 1 prima dello stop definitivo, fornendo anche tre assist ai suoi compagni. È sicuramente un elemento promettente e per questo l’Angers lo ha blindato per evitare spiacevoli sorprese dal prossimo calciomercato.

Per la Juventus, dunque, si allontana un obiettivo promettente per quanto riguarda la difesa del futuro.

