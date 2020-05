Calciomercato, riscatto Icardi | Ecco l’idea dell’Inter

Continuano le trattative tra Inter e Paris Saint-Germain per sbloccare la situazione intorno al futuro di Mauro Icardi: ecco la proposta del club francese

Il futuro di Mauro Icardi è sempre molto incerto. L’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter, che ha vissuto in prestito questa stagione con la maglia del PSG, dovrà ancora conoscere il suo destino. Il club francese è ancora molto incerto su un possibile riscatto del giocatore intorno ai 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Paredes è la chiave per Paredes

E così l’Inter, come svelato dal portale “todofichaje”, potrebbe chiedere di inserire nella trattativa il centrocampista argentino, Leandro Paredes, con una parte in cash pari a 30 milioni di euro. In questo modo la trattativa potrebbe andare a buon fine con Icardi a titolo definitivo al Psg e con l’ex Roma ed Empoli di ritorno in Serie A.

