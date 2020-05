Serie A, ripresa allenamenti di squadra | UFFICIALE: il CTS ha deciso!

Svolta importante verso la ripartenza, arriva l’ok del CTS e del Governo alla ripresa degli allenamenti di gruppo per le squadre di Serie A

Il mondo del calcio italiano continua ad attendere con ansia che arrivi una decisione ufficiale sulla ripresa del campionato di Serie A. Negli ultimi giorni il Comitato Tecnico Scientifico e la FIGC si sono riunite per discutere del protocollo proposto dalla Federazione Italiana. Arriva finalmente un’importante svolta verso il ritorno in campo delle squadre italiane.

Serie A, UFFICIALE: accordo CTS e Governo sulla ripresa degli allenamenti

L’Italia prova a seguire le orme della Germania, i cui campionati ripartiranno ufficialmente la prossima settimana. Una svolta importante anche per i campionati italiani è finalmente arrivata. Infatti il Comitato Tecnico Scientifico ed il Governo, hanno dato il via libera alle società italiane per gli allenamenti di gruppo. Importante sarà anche il nodo positivi, che porterà una squadra alla quarantena totale qualora un calciatore risultasse contagiato. Arriva infine la dichiarazione congiunta dei ministri Speranza e Spadafora a riguardo: “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti”.

“Le indicazioni“, si chiude così il comunicato, “del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

