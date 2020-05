Milan, Maldini attacca Rangnick: “Impari il rispetto”

Maldini esce allo scoperto sulla posizione di Rangnick e attacca il tecnico tedesco, che secondo lui dovrebbe rispettare chi lavora per i rossoneri

Non è stata una stagione semplice per il Milan, che ha perso subito di vista l’obiettivo della Champions League a causa di una partenza falsa a inizio anno. Il club rossonero ha troppi punti di distacco rispetto all’Atalanta e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic non è bastato per colmare il gap con le squadre che precedono.

Ora si inizia a lavorare già per il futuro, visto che in caso di ripresa della stagione attuale l’unico obiettivo da raggiungere potrebbe essere l’Europa League. Si fanno già diversi nomi di mercato ma prima bisogna cercare di risolvere le problematiche e i disaccordi tra i dirigenti.

Milan, Maldini su Rangnick: “Mai parlato con lui, non capisco perché ha fatto quelle dichiarazioni”

Per il futuro della panchina rossonera, il nome che sembrerebbe più vicino ai rossoneri è quello di Ralf Rangnick, che ha già parlato più volte del Milan. Paolo Maldini, però, ha parlato del tecnico ai microfoni dell’Ansa dimostrando il suo disappunto su alcune dichiarazioni.

Il dt del Milan considera come una “invasione” di campo le richieste di “pieni poteri gestionali” di Rangnick. Queste le sue dichiarazioni: “Io non ho mai parlato con Rangnick e non capisco su quali basi vertano le sue dichiarazioni, la proprietà non mi ha detto nulla in tal senso”.

Per Maldini, il tedesco dovrebbe imparare “il concetto del rispetto” per chi sta lavorando in questi mesi “in modo professionale anteponendo il bene del club all’orgoglio”.