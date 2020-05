Juventus, “Finisce in tribunale!” | Bomba su Higuain

La questione riguardante il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe complicarsi: in casa Juventus c’è tensione sul caso ‘Pipita’

Non è un momento facile per il calcio italiano che si interroga su quale sarà il futuro dell’attuale stagione di Serie A. Il campionato potrebbe riprendere tra poco meno di un mese ma intanto, i top club come la Juventus, guardano ai possibili movimenti di calciomercato. In tal senso, il club bianconero deve sciogliere il nodo legato a Gonzalo Higuain: il retroscena sul ‘Pipita’ lascia a bocca aperta.

Juventus-Higuain, è finita | “Non torna a Torino!”

Il futuro di Gonzalo Higuain sembrerebbe da tempo sempre più lontano dai colori bianconeri. L’emergenza Coronavirus, la fuga in Argentina e la dirigenza torinese che si guarda già intorno a caccia di un possibile erede dell’ex Napoli. La bomba a conferma di un divorzio quasi inevitabile arriva da Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio‘: “Tra Juventus e Higuain si potrebbe finire in tribunale“, la bomba lanciata sul futuro del ‘Pipita’, atteso da tempo a Torino.

“Higuain ha già un accordo con il River Plate e attende che i due club trovino l’intesa“. Parole che non lasciano quindi spazi a dubbi, con la punta argentina che parrebbe determinata a salutare i campioni d’Italia per ritornare in Argentina. Decisive in tal senso le prossime settimane che chiariranno in modo definitivo la ‘querelle’ legata al centravanti classe 1987.

L’addio alla Serie A e alla Juventus pare sempre più vicino a concretizzarsi: il ritorno a Vinovo rimane un’ipotesi, al momento, più lontana.

S.C