Premier League, Johnson dà l’ok | Ecco la data per la ripartenza

Arriva la svolta per la Premier League post ‘Coronavirus’: Boris Johnson ha dato il via libera per la ripresa del campionato inglese dal 1 giugno.

Una giornata fondamentale per la ripresa della Premier League: il Primo Ministro Boris Johnson ha dato il via libera al campionato inglese per riprendere a porte chiuse dal 1 giugno. Da quella data, tutti gli eventi culturali e sportivi potranno svolgersi ed essere trasmessi dalle televisioni, anche se il pubblico non sarà ammesso per evitare il rischio di contagio. La massima divisione inglese, quindi, va verso la ripresa: l’unica limitazione sarà quella relativa alle porte chiuse. In estate, probabilmente, si potranno ammirare nuovamente le gesta di Liverpool, Manchester City, Leicester e le altre squadre britanniche: in ogni caso, però, magnifici stadi come l’Old Trafford e lo Stamford Bridge saranno vuoti.

