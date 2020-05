Rabiot può già lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Pavard del Bayern Monaco

Rabiot insieme ad Higuain sono gli unici due giocatori che ancora non sono rientrati a Torino dopo il ritorno in patria per trascorrere il lockdown. Nuovi sviluppi ci saranno inevitabilmente questa settimana, con la Juventus che potrebbe presto richiamarli ufficialmente in attesa di un possibile via libera del Governo e delle parti competenti per la ripresa il 18 maggio degli allenamenti collettivi.

Ad investire Rabiot in questo periodo ci sono anche i rumors di mercato, che lo vogliono già lontano da Torino la prossima stagione. Nonostante qualche timido segnale di crescita nelle ultime partite prima dello stop forzato per il coronavirus, l’ex PSG non è riuscito a dare alla causa bianconera quel contributo che la società e Sarri si aspettavano. La Juve cambierà molto a centrocampo e non è da escludere che anche il 25enne francese possa essere sacrificato sul mercato se arrivasse un’offerta soddisfacente.

Calciomercato Juventus, obiettivo Pavard: Rabiot al Bayern

Un assegno da 25-30 milioni di euro potrebbe aprire le porte della cessione per Rabiot, con la mamma e agente Veronique che già si starebbe muovendo per cercare una nuova destinazione per il figlio. Il giocatore ha un ingaggio pesante di 7 milioni a stagione fino al 2024, con la dirigenza della Continassa che starebbe valutando attentamente il suo futuro in vista della prossima stagione. Rabiot piace soprattutto in Premier League, dove l’Everton di Ancelotti e il Manchester United avrebbero effettuato dei sondaggi per la finestra estiva del mercato. In un’eventuale trattativa con i ‘Red Devils’ il classe ’95 potrebbe anche fungere da pedina di scambio per Paul Pogba, sogno della ‘Vecchia Signora’ a centrocampo. Inoltre, la Juventus può sfruttare la carta Rabiot per arrivare ad altri obiettivi e uno di questi potrebbe essere un altro connazionale, Benjamin Pavard, del Bayern Monaco.

Il duttile terzino della nazionale transalpina piace a Paratici fin dai tempi dello Stoccarda, con il CFO bianconero che offrirebbe al sodalizio bavarese il cartellino di Rabiot per portarlo a Torino e rinforzare così la fascia destra dello scacchiere di Sarri. Juve e Bayern intrattengono dei buoni uffici, con Pavard che avrebbe una valutazione intorno ai 30 milioni di euro: sulla stessa linea del prezzo che farebbero i bianconeri per il centrocampista e con il quale Paratici registrerebbe una sostanziosa plusvalenza. Da Pogba a Pavard: Rabiot jolly prezioso sul mercato per la Juventus.

G.M.